Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей накануне Дня России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы накануне Дня России. Награждение в Белом зале московской мэрии прошло в пятницу, 11 июня.

— С наступающим Днем России — самым главным праздником нашей великой страны. Великой, потому что у нее великая многовековая история, огромная территория, природные богатства, научные достижения, технологии, — рассказал глава города.

Главным богатством страны является ее население, добавил мэр. Люди, которые собрались на церемонии вручения наград, своими талантами и умениями делают Россию великой, а Москву — лучшим городом на земле, уточнил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр вручил такие награды, как знак отличия «За заслуги перед Москвой», почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы», орден Почета, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Нескольких москвичей удостоили званий «Почетный работник культуры города Москвы» и «Почетный деятель искусств города Москвы», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее были названы финалисты конкурса на присуждение премий «Новатор Москвы».

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