Новый ночной маршрут к Восточному вокзалу заработает в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

В Москве начнет работать новый маршрут электробусов от Китай-города до Восточного вокзала. Об этом рассказали в ГУП «Мосгортранс».

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, в ночь на 26 июня в столице начнут курсировать электробусы н15. Они будут ходить от Китай-города через метро «Комсомольская» и «Сокольники» до Восточного вокзала с 1:15 до 5:45 с интервалом в полчаса.

Ранее выполнявшие рейсы до Восточного вокзала электробусы н3 между площадью Цезаря Куникова и «Бауманской» станут ходить по прямой, по Старой Басманной улице.

Актуальные маршруты наземного общественного транспорта столицы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что для проведения строительных работ будут изменены маршруты движения нескольких автобусов на западе Москвы с 19 июня. Так, до окончания работ автобусы № 11 и 807 будут следовать от станции Очаково с разворотом на улицу Лобачевского, на 2-м Очаковском мосту вместо эстакады над Аминьевским шоссе.