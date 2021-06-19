Опрос показал, где россияне хотели бы провести летний отпуск

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Подавляющее большинство жителей России, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, хотели бы провести летний отпуск на море.

О желании съездить к морю заявили 94 процента участников исследования. В том числе 64,4 процента рассказали, что предпочли бы зарубежные курорты, а 35,6 процент — российские.

Любители заграничного отдыха чаще всего называли Кипр и Грецию (по 14,7 процента респондентов), Черногорию (10,2 процента), Египет (восемь процентов), Абхазию (6,2 процента), Турцию (5,8 процента), Хорватию (4,9 процента), Кубу и Мексику (по 4,4 процента), Мальдивы (3,5 процента), Объединенные Арабские Эмираты и Албанию (по 2,6 процента).

Среди предпочитаемых российских направлений оказались пляжи Крыма (34,6 процента), побережья Краснодарского края (31,7 процента), Северный Кавказ (5,7 процента) и Калининградская область (3,8 процента), сообщает RT.

Ранее эксперты подсчитали, сколько в среднем стоит поездка из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, а также отдых на полуострове.