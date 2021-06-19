Движение транспорта после аварии на 41-м километре МКАД восстановлено

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Движение автомобилей на 41-м километре Московской кольцевой автодороги восстановлено. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает московский департамент транспорта.

Авария произошла в среднем ряду трассы, следует из информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее «ВМ» писала, что движение транспорта на 41-м километре МКАД затруднено из-за столкновения машин. ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе развязки МКАД — Калужское шоссе. На месте происшествия работали столичные экстренные службы.