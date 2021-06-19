Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение транспорта после аварии на 41-м километре МКАД восстановлено
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение транспорта после аварии на 41-м километре МКАД восстановлено

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Движение автомобилей на 41-м километре Московской кольцевой автодороги восстановлено. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает московский департамент транспорта.

Авария произошла в среднем ряду трассы, следует из информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее «ВМ» писала, что движение транспорта на 41-м километре МКАД затруднено из-за столкновения машин. ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе развязки МКАД — Калужское шоссе. На месте происшествия работали столичные экстренные службы.

Читайте также:
МКАДдвижениеаварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте