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Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом планируют увеличить до 24 тысяч
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом планируют увеличить до 24 тысяч

Полина Долганова

Общество

В ближайшие две недели количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится до 24 тысяч. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что два дня назад Городская клиническая больница (ГКБ) № 15 имени О. М. Филатова была вновь перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. Мощности больницы пополнились новыми койками в количестве 1,6 тысячи.

В настоящее время в Москве развернуто почти 17 тысяч коек. Прием пациентов с коронавирусом ведется в 16 городских стационарах, в двух больницах, в пяти резервных госпиталях и в родерах в восьми городских больницах.

— За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч, — заявила заммэра.

Дополнительные койки появятся в больнице имени Ф. И. Иноземцева, больнице № 24 и родере на территории клиники, в клинической больнице Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, ГКБ № 51, госпитале для ветеранов войн № 3 и в местном родере, в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ № 17 с родером, в детской инфекционной больнице № 6 и в ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого.

Еще через неделю этот список пополнится больницей № 29 имени Н. Э. Баумана, нефрологическим корпусом ГКБ № 52 с родером на территории стационара и родером на территории клиники № 17. Кроме того, приблизительно через две недели дополнительные койки организуют в больнице № 31, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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