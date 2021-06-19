Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два новых обсерватора для пациентов с легким течением COVID-19 откроются в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Два новых обсерватора для пациентов с легким течением COVID-19 откроются в Москве

Полина Долганова

Город

В Москве откроют новые обсерваторы для лечения пациентов с легким течением коронавируса, не имеющих возможности изолироваться дома. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, потребность в обсервационных центрах растет в столице в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

— У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в «Крылатских холмах» и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство — на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра, — рассказала заммэра.

Она добавила, что еще два медицинских учреждения — обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте — вернутся к своей работе 20 и 25 июня. Так, в столице будут функционировать пять обсерваторов, которые смогут разместить около 600 взрослых и почти 50 детей.

За время работы столичные обсервационные центры уже приняли около 13 тысяч пациентов. Учреждения помогают москвичам облегчить течение болезни, а также замедляют распространение инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
коронавирусбольницаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте