Два новых обсерватора для пациентов с легким течением COVID-19 откроются в Москве

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В Москве откроют новые обсерваторы для лечения пациентов с легким течением коронавируса, не имеющих возможности изолироваться дома. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, потребность в обсервационных центрах растет в столице в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

— У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в «Крылатских холмах» и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство — на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра, — рассказала заммэра.

Она добавила, что еще два медицинских учреждения — обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте — вернутся к своей работе 20 и 25 июня. Так, в столице будут функционировать пять обсерваторов, которые смогут разместить около 600 взрослых и почти 50 детей.

За время работы столичные обсервационные центры уже приняли около 13 тысяч пациентов. Учреждения помогают москвичам облегчить течение болезни, а также замедляют распространение инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.