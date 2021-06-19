«Излишнее напряжение»: гинеколог рассказала, когда планировать зачатие после вакцинации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Вакцинация от коронавирусной инфекции не сказывается негативно на репродуктивной функции россиян. Поэтому им стоит немного отодвинуть планирование зачатия и сделать прививку. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

— К марту ВОЗ уже дала добро на планирование беременности после прививки от коронавируса. Это делать необходимо, особенно в прегравидарную подготовку (обследование и планирование беременности — прим. «ВМ»). Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через две–три недели после второй вакцины можно планировать зачатие, — сказала Ерофеева.

Как уточнила акушер-гинеколог, излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть — «не самый лучший вариант». Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы зачать ребенка на несколько недель позже планируемого срока.

Ерофеева добавила, что будущим родителям лучше сделать прививку «под ручку» — парой, одновременно привившись перед зачатием. По ее словам, россиянам не стоит доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья. Как подчеркнула собеседница «ВМ», их распространяют «антипрививочники».