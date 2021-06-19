Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России выявлено 17 906 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает оперативный штаб Москвы.

Фото: Оперативный штаб

Более 17 процентов пациентов не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 466 летальных исходов. Полностью выздоровели 10 684 человека.

Фото: Оперативный штаб

По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. За сутки в столице было выявлено 9120 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперштаба.