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Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Полина Долганова

Общество

За прошедшие сутки в России выявлено 17 906 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает оперативный штаб Москвы.

Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за суткиФото: Оперативный штаб

Более 17 процентов пациентов не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 466 летальных исходов. Полностью выздоровели 10 684 человека.

Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за суткиФото: Оперативный штаб

По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. За сутки в столице было выявлено 9120 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

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