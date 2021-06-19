Почти 18 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За прошедшие сутки в России выявлено 17 906 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает оперативный штаб Москвы.
Более 17 процентов пациентов не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 466 летальных исходов. Полностью выздоровели 10 684 человека.
По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. За сутки в столице было выявлено 9120 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперштаба.
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