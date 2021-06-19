Аэрация на дорогах Москвы в очередной раз состоится 19 июня из-за жары

Фото: Pelagiya Zamyatina

Дороги Москвы в очередной раз освежат днем в субботу, 19 июня. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Отмечается, что в первый день выходных в столице ожидается жара. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. Погода будет сухой и без осадков. Чтобы освежить нагревшиеся от солнца дороги, специалисты проведут аэрацию.

Telegram-канал городского хозяйства столицы призвал москвичей избегать длительного пребывания на солнце.

Накануне коммунальные службы начали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в связи с установившейся в Москве жаркой погодой. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт активнее деформируется. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни этому процессу удается помешать.