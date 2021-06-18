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Аэрацию воздуха начали проводить в Москве из-за жаркой погоды
Фото: Пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги»

Аэрацию воздуха начали проводить в Москве из-за жаркой погоды

Полина Долганова

Город

Коммунальные службы начали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в связи с установившейся в Москве жаркой погодой. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части каждые три часа.

— В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — пояснил Бирюков.

Кроме того, при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт активнее деформируется. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни этому процессу удается помешать.

В те дни, когда температура воздуха прогревается до плюс 25 градусов, кроме стандартного полива в Москве осуществляется специальная аэрация воздуха. Она не только охлаждает дорогу, но и освежает воздух, сильно нагревающийся от асфальта.

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