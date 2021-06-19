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Дорожные работы на участке Тверской улицы продлятся до утра понедельника
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Дорожные работы на участке Тверской улицы продлятся до утра понедельника

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Дорожное покрытие будут заменять на участке Тверской улицы в течение суток до утра понедельника. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Работы будут проводиться на участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны, оповещает горожан Telegram-канал «Городское хозяйство» Москвы.

Напомним, дорожные работы в центре столицы на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах перенесли на выходные, 19–20 июня, из-за погодных условий.

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