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Ремонт Тверской улицы перенесли на выходные 19–20 июня
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ремонт Тверской улицы перенесли на выходные 19–20 июня

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Дорожные работы в центре столицы на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах перенесли на выходные 19–20 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На указанных улицах будут менять асфальт с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня. Также будет организовано двустороннее движение в пяти переулках: Настасьинском, Дегтярном, Старопименовском, Мамоновском и Благовещенском.

Для объезда рекомендуется использовать Садовое и Бульварное кольца, улицу Малую Дмитровку, Долгоруковскую, 1-ю и 2-ю Брестские улицы, 2-ю и 3-ю Тверскую-Ямскую улицы, а также улицы Александра Невского, Грузинский Вал и Большую Грузинскую, уточнила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Ремонт Тверской улицы перенесли на выходные 19–20 июняФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ремонтные работы дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц перенесли из-за погодных условий. Однако время проведения ремонта тогда не уточнялось.

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