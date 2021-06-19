Стало известно, что изменится в работе такси с 1 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С первого августа этого года в столице начнет действовать система анализа работы в такси, которая позволит не допустить перевозчиков без российских прав и с маленьким опытом вождения к работе. Сегодня же таких по городу ездят тысячи. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее стало известно, что Московская административная дорожная инспекция потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения.

По словам Зотова, сегодня большинство водителей работают в компаниях, а также как самозанятые. И, конечно, практически все они подключены к агрегаторам такси, в рамках взаимодействия с которыми и выполняют заказы. Но на данный момент агрегаторы не имеют возможности квалифицировать водительское удостоверение, то есть узнать, выдано оно в России или в другой стране. Сделать это можно исключительно через запрос в ГИБДД. Механизма проверки водительского стажа перевозчика у агрегаторов также нет.

— Если мы говорим про российские права, то нет такой возможности, если речь идет про другие государства, то тем более нет такой возможности, — добавил Зотов.

По словам эксперта, сегодня на улицах города в такси работают тысячи водителей без нужного опыта вождения и российских прав. А некоторые, как говорит Зотов, вообще не имеют прав. Однако с 1 августа этого года в столице начнет действовать система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.

— По сути, агрегаторы смогут видеть полностью информацию о водителе, исходя из той, которую станет возможным получить, и будут принимать соответствующее решение: либо подключать водителя, либо нет, — отметил эксперт.