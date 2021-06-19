Следователи проверят информацию о «долевых рейдерах» в столице

technology-2500010_1280.jpg

Столичные следователи проверят информацию о «долевых рейдерах» в Москве.Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, некоторое время назад на федеральных каналах появился видеосюжет о «долевых рейдерах» в столице. Во время съемок на операторов и журналистов было совершено нападение.

Следствием организована процессуальная проверка по факту мошенничества. Кроме того, сотрудники СК направили прокурору обращение с просьбой передать им материалы о побоях журналистки.

Глава следкома Александр Бастрыкин поручил докладывать ему обо всех обстоятельствах дела, а также оповещать его о результатах проверки.