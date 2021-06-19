Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Следователи проверят информацию о «долевых рейдерах» в столице
technology-2500010_1280.jpg

Следователи проверят информацию о «долевых рейдерах» в столице

Полина Долганова

Происшествия

Столичные следователи проверят информацию о «долевых рейдерах» в Москве.Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, некоторое время назад на федеральных каналах появился видеосюжет о «долевых рейдерах» в столице. Во время съемок на операторов и журналистов было совершено нападение.

Следствием организована процессуальная проверка по факту мошенничества. Кроме того, сотрудники СК направили прокурору обращение с просьбой передать им материалы о побоях журналистки.

Глава следкома Александр Бастрыкин поручил докладывать ему обо всех обстоятельствах дела, а также оповещать его о результатах проверки.

Читайте также:
Москвапредварительное следствиерейдеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте