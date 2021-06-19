Москвичам объяснили, что антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные власти рекомендуют москвичам делать прививку от коронавирусной инфекции даже при наличии антител в организме. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, наличие антител не значится в перечне медицинских противопоказаний к вакцинации.

Кроме того, в условиях распространяющегося в Москве индийского штамма COVID-19 врачи рекомендуют вакцинироваться независимо от уровня антител.

— Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту, — сказала заммэра в интервью ТАСС.

Она добавила, что человек сильно рискует своим здоровьем, если рассчитывает, что наличие антител сможет его обезопасить.