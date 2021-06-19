Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин заявил, что лучше сделать привику от COVID-19, чем болеть
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что лучше сделать привику от COVID-19, чем болеть

Полина Долганова

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Такое мнение глава государства выразил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

— Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — приводят слова Путина РИА Новости.

Ранее президент рассказал о своем состоянии после второй дозы вакцины от COVID-19.

Читайте также:
Владимир Путинвакцинапрививка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте