Путин заявил, что лучше сделать привику от COVID-19, чем болеть

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Такое мнение глава государства выразил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

— Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — приводят слова Путина РИА Новости.

Ранее президент рассказал о своем состоянии после второй дозы вакцины от COVID-19.