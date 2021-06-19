Путин заявил, что лучше сделать привику от COVID-19, чем болеть
Президент России Владимир Путин заявил, что лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Такое мнение глава государства выразил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».
— Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — приводят слова Путина РИА Новости.
Ранее президент рассказал о своем состоянии после второй дозы вакцины от COVID-19.
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