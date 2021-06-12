Путин рассказал о повышенной температуре после второй дозы вакцины от COVID-19
После второй прививки от коронавируса у президента России Владимира Путина поднялась температура. Об этом глава государства сообщил в субботу, 12 июня.
— У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 градуса было. Но это было вечером уже, — рассказал президент.
Путин добавил, что утром температура вернулась в норму, отмечает ТАСС.
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