«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к аппарату ИВЛ

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Введение в искусственную кому — это рутинная практика для врачей. Данная методика далеко не всегда говорит об очень тяжелом состоянии пациента. Поэтому в случае с певицей МакSим — это, скорее всего, определенная тактика, выбранная медиками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

Ранее официальный представитель певицы МакSим сообщила, что артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такие меры были приняты врачами из-за ухудшения состояния девушки на фоне пневмонии с сильным поражением легких. Также известно, что у певицы отрицательные тесты на коронавирус.

— Все зависит от клиники, динамики, как будет разрешаться заболевание, — объяснил Симбирцев. — Искусственная кома — это по факту просто медикаментозный сон, это рутинная практика. Плюс она на аппарате ИВЛ — это еще помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар.

По словам Симбирцева, даже нековидная пневмония может так протекать. Как уточнил врач, в пандемию, действительно, большинство людей говорит о пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. Но, как пояснил реаниматолог, она бывает разной природы.