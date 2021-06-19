Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к аппарату ИВЛ
Фото: instagram/maksimartist

«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к аппарату ИВЛ

Юлия Евграфова

Общество

Введение в искусственную кому — это рутинная практика для врачей. Данная методика далеко не всегда говорит об очень тяжелом состоянии пациента. Поэтому в случае с певицей МакSим — это, скорее всего, определенная тактика, выбранная медиками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

Ранее официальный представитель певицы МакSим сообщила, что артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такие меры были приняты врачами из-за ухудшения состояния девушки на фоне пневмонии с сильным поражением легких. Также известно, что у певицы отрицательные тесты на коронавирус.

— Все зависит от клиники, динамики, как будет разрешаться заболевание, — объяснил Симбирцев. — Искусственная кома — это по факту просто медикаментозный сон, это рутинная практика. Плюс она на аппарате ИВЛ — это еще помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар.

По словам Симбирцева, даже нековидная пневмония может так протекать. Как уточнил врач, в пандемию, действительно, большинство людей говорит о пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. Но, как пояснил реаниматолог, она бывает разной природы.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»мнение врачаболезнь певицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте