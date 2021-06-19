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Власти Кузбасса опровергли данные о смерти девяти человек при крушении самолета
Фото: Администрация правительства Кузбасса

Власти Кузбасса опровергли данные о смерти девяти человек при крушении самолета

Юлия Павлушова

Происшествия

Данные о девяти погибших после падения двухмоторного самолета на территории Кемеровской области опровергли власти региона. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили на сайте правительства Кузбасса.

По информации официального источника, в результате происшествия погибли четыре человека. Еще 15 пассажиров получили травмы. Причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Самолет Л-410 произвел жесткую посадку в Кузбассе, пишет ТАСС. Причины случившегося устанавливают.

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