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Доктор Елена Кац отметила ключевую важность вопросов здравоохранения в программах кандидатов
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац отметила ключевую важность вопросов здравоохранения в программах кандидатов

Павел Гриднев

Общество

Вопросы здравоохранения должны стать ключевыми в программах кандидатов в депутаты всех уровней. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор «Совета Матерей ВАО» Елена Кац, комментируя съезд партии «Единая Россия».

— Развитию здравоохранения всегда уделялось особое внимание, — сказала Елена Кац. — Но такие явления, как пандемия, бросают новые вызовы, а это значит, что нужно удвоить усилия. Об этом говорили и на съезде. Поэтому вопросы здравоохранения должны стать ключевыми в программах кандидатов партии.

Елена Кац добавила, что готовит памятку для горожан, в которой будет перечислено все, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. Она также напомнила о том, что прививку можно сделать в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках и скверах, а также в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные бригады медиков. Записаться на вакцинацию можно онлайн, либо сделать прививку вообще без предварительной записи — в павильонах и местах работы мобильных бригад.

Напомним, что ранее Елена Кац выдвинула несколько инициатив по развитию городского здравоохранения. В частности, она предложила увеличить штат профильных специалистов во всех филиалах поликлиник.

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