Сергей Собянин возглавил региональную группу «Единой России» по Москве
Региональную группу «Единой России» в столице на выборах в Госдуму возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В список также вошли главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и замминистра обороны Андрей Картаполов.
Турчак уточнил, что действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев станет во главе партийной группы по Московской области, сообщает Интерфакс.
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