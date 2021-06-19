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Сергей Собянин возглавил региональную группу «Единой России» по Москве
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Сергей Собянин возглавил региональную группу «Единой России» по Москве

Юлия Павлушова

Город

Региональную группу «Единой России» в столице на выборах в Госдуму возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В список также вошли главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и замминистра обороны Андрей Картаполов.

Турчак уточнил, что действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев станет во главе партийной группы по Московской области, сообщает Интерфакс.

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