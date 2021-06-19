Инфекционист разъяснил, когда проводится вакцинация от клещей

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Как человеку нужно себя вести, если он обнаружил на своем теле клеща, разъяснил иммунолог, инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Число обращений граждан в медицинские учреждения в связи с укусом данных кровососущих значительно возрастает с наступлением тепла. Основной риск связан с заболеваниями, которые эти насекомые могут переносить.

Как подчеркнул эксперт, у человека есть трое суток, в течение которых он может нейтрализовать возможную опасность. Инфекционист также уверен, что не стоит прививать от энцефалита всех подряд.

— Такая вакцинация не обязательна для всех. Она нужна лишь по эпидемическим показаниям и в тех регионах, где замечена большая активность клещей. Существуют такие места, где есть повышенная активность этих кровососущих. И там проводится ежегодная вакцинация, — объяснил Георгий Викулов.

По ее словам, такая прививка делается по эпидемическим показаниям, отмечает Nation News.