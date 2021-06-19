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Инфекционист разъяснил, когда проводится вакцинация от клещей
Фото: Pixabay

Инфекционист разъяснил, когда проводится вакцинация от клещей

Елена Фролова

Общество

Как человеку нужно себя вести, если он обнаружил на своем теле клеща, разъяснил иммунолог, инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Число обращений граждан в медицинские учреждения в связи с укусом данных кровососущих значительно возрастает с наступлением тепла. Основной риск связан с заболеваниями, которые эти насекомые могут переносить.

Как подчеркнул эксперт, у человека есть трое суток, в течение которых он может нейтрализовать возможную опасность. Инфекционист также уверен, что не стоит прививать от энцефалита всех подряд.

— Такая вакцинация не обязательна для всех. Она нужна лишь по эпидемическим показаниям и в тех регионах, где замечена большая активность клещей. Существуют такие места, где есть повышенная активность этих кровососущих. И там проводится ежегодная вакцинация, — объяснил Георгий Викулов.

По ее словам, такая прививка делается по эпидемическим показаниям, отмечает Nation News.

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