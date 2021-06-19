Сезон сбора ягод начался в Подмосковье

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Сбор ягод стартовал в Подмосковье в середине июня. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Среди самых первых в области приступили к сбору сладкого урожая в плодопитомнике, что расположен в городском округе Шаховская. В этой компании выращивание ягодных культур производится только с применением природных удобрений. Это является особенностью подмосковной организации. Здесь выращивают голубику и садовую клубнику.

Проект стартовал в Шаховской три года назад. В настоящее время эксперты занимаются выращиванием американской высокорослой голубики нескольких сортов, среди которых Bluecrop, Спартан и так далее.

Площадь территории плодопитомника составляет 64 гектара. На сегодняшний день в проект было инвестировано 280 миллионов рублей, передают «Вести Подмосковья».