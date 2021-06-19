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Терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора, посвященные спасению от жары
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора, посвященные спасению от жары

Елена Фролова

Общество

Врач-терапевт, эпидемиолог Ирина Ярцева поддержала озвученные Роспотребнадзором рекомендации по тому, как нужно правильно спасаться от изнурительной жары.

— В такую погоду человек обильно потеет и теряет большое количество жидкости. Поэтому важно восполнять запасы воды в организме. Для этого рекомендуется выпивать по полтора–два литра воды в день, можно даже больше, — объяснила эксперт.

Коснувшись темы занятий физической активностью, эпидемиолог дала совет не исключать спорт полностью. Желательно выбрать такие тренировки, которые не требуют присутствия в душном помещении.

То есть в тех случаях, когда спортзал оснащен кондиционером, заниматься можно, утверждает специалист.

— Бассейн тоже не стоит исключать, никакого вреда не нанесут физические нагрузки в умеренном режиме, — пояснила Ирина Ярцева.

Она также добавила, что важно, чтобы занятия плаванием проводились не на солнцепеке, а в проветриваемом помещении, отмечает ФАН.

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