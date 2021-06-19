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Экономист предположил, что станет с курсом рубля к середине июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экономист предположил, что станет с курсом рубля к середине июля

Елена Фролова

Экономика

Центральный Банк России, возможно, снова повысит ключевую ставку на 0,5 процента на следующем заседании. Эта мера является правильным ходом, предпринимаемым регулятором. Она нацелена на борьбу с инфляцией и укрепление национальной валюты. Такого мнения придерживаются экономисты и аналитики, которые прокомментировали ситуацию с курсом рубля.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, в ближайший месяц может произойти плановое укрепление отечественной валюты, а притеснений на валютном рынке не будет замечено. До ограничений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, граждане нашей страны держали на заграничных счетах 55–60 миллиардов долларов в год.

Международный туризм фактически остановился, а сезонный спрос на валюту стал очень слабым. Таргет по паре доллар — рубль — 70–72, евро — рубль — 84–86.

— Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не принесла каких-то неприятных сюрпризов, поэтому вероятность новых санкций со стороны Запада низка, — объяснил Александр Разуваев.

Он также добавил, что если рассматривать негативный сценарий по коронавирусу в столице и других российских регионах, то возможен локдаун, хотя для рубля более важное значение имеют цены на нефть, находящиеся на очень комфортном уровне, отмечает ФАН.

Владимир ПутинэкономистДжо Байден
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