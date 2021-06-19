Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе из-за поломки контактной сети
Россия, Москва, Новоданиловский проездКарта всех событий
Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Варшавском шоссе столицы из-за технических неполадок. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Причиной сбоя в графике послужило повреждение контактной сети.
— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, — отметили в ведомстве.
В Дептрансе уточнили, что задерживаются маршруты № 3, 16, 47 и 49 в районе Новоданиловского проезда.
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