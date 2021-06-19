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Врачи перечислили признаки повышенного холестерина
Фото: Youtube / О самом главном

Врачи перечислили признаки повышенного холестерина

Юлия Курганова

Общество

Врачи из Medicover Hospitals рассказали, что систематическая головная боль, отдающая в затылок, и неприятные ощущения в руках и ногах могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови.

Специалисты пояснили, что дискомфорт в области затылка возникает при закупорке головных сосудов холестериновыми бляшками. Их скопление в кровеносных артериях рук и ног также может вызывать болезненные ощущения или покалывание в конечностях.

Значительно уменьшить риск сердечных заболеваний и закупорки сосудов можно только, постоянно контролируя уровень холестерина.

Врачи отметили, что зачастую высокий уровень холестерина никак не проявляется, поэтому пациенты обнаруживают заболевание, когда оно уже сильно запущено, сообщает издание Daily Express.

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