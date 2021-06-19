Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Очень красиво»: Рудковская показала крестины восьмимесячного малыша
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

«Очень красиво»: Рудковская показала крестины восьмимесячного малыша

Юлия Курганова

Развлечения

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети Instagram поделилась видео с крестин младшего сына Арсения. Мероприятие прошло в праздничной обстановке: изысканно декорированный летний сад, накрытые столы для гостей, цветы и сладости.

Мальчик был одет в белую кофточку, синие штанишки и кроссовки. Сама же Рудковская выбрала для крестин длинное платье с цветочным принтом. Улыбаясь, на видеозаписи она держит малыша на руках.

— C виновником торжества — малышом Арсюшей, — подписала видео звезда.

Поклонники Рудковской бурно отреагировали на ее личный праздник и написали множество поздравлений.

«Очень красиво! Поздравляю вас от души!»; «Милое видео. Здоровья малышу очень крепкого!»; «Хочется поздравить вас с очень знаменательным событием! Здоровья малышу, маме и всем родным! Молодец, вы Яна! Вы пример для многих женщин! Так держать!» — высказались фолловеры.

Напомним, Арсений Плющенко родился 25 сентября 2020 года в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Для его рождения супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Читайте также:
крестинысынЯна Рудковская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте