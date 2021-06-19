«Очень красиво»: Рудковская показала крестины восьмимесячного малыша

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети Instagram поделилась видео с крестин младшего сына Арсения. Мероприятие прошло в праздничной обстановке: изысканно декорированный летний сад, накрытые столы для гостей, цветы и сладости.

Мальчик был одет в белую кофточку, синие штанишки и кроссовки. Сама же Рудковская выбрала для крестин длинное платье с цветочным принтом. Улыбаясь, на видеозаписи она держит малыша на руках.

— C виновником торжества — малышом Арсюшей, — подписала видео звезда.

Поклонники Рудковской бурно отреагировали на ее личный праздник и написали множество поздравлений.

«Очень красиво! Поздравляю вас от души!»; «Милое видео. Здоровья малышу очень крепкого!»; «Хочется поздравить вас с очень знаменательным событием! Здоровья малышу, маме и всем родным! Молодец, вы Яна! Вы пример для многих женщин! Так держать!» — высказались фолловеры.

Напомним, Арсений Плющенко родился 25 сентября 2020 года в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Для его рождения супруги воспользовались услугами суррогатной матери.