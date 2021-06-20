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Агния Дитковските вышла замуж во второй раз
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

Юлия Курганова

Общество

Актриса Агния Дитковските во второй раз вышла замуж. После развода с актером Алексеем Чадовым, ее новым избранником стал совладелец одной из ресторанных сетей Богдан Панченко.

Известно, что возлюбленные не стали устраивать пышного торжества, ограничившись регистрацией брака и ужином с самыми близкими, сообщает портал Peopletalk.

О романе Дитковските и Панченко стало известно в феврале 2021 года. Тогда пара после нескольких месяцев знакомства отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Вероятно, там предприниматель и сделал артистке предложение. Кольцо на безымянном пальце знаменитость показывала на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что Дитковските развелась с Чадовым в 2017 году, у них есть общий сын Федор. В том же году СМИ выписали, что актриса стала мамой во второй раз, но она до сих не комментирует эту информацию.

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