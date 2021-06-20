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Синоптик предупредил об «опасном солнце» в Центральной России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик предупредил об «опасном солнце» в Центральной России

Юлия Курганова

Общество

Высокий уровень ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Центральном федеральном округе в ближайшие семь дней. Нахождение на улице в полуденные часы может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам, — рассказал он.

Синоптик предупредил, что опасная солнечная активность негативно влияет, в первую очередь, на развитие кожных заболеваний и глаза, поэтому до 15:00 лучше не выходить на улицу, передает ТАСС.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия, для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.

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