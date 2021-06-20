«Русская красавица»: Оксана Федорова показала видео с концерта

По мнению Оксаны Федоровой, залог семейного счастья — гармония / Фото: instagram.com/fedorovaoksana

В воскресенье, 20 июня, медики отмечают профессиональный праздник, в честь этого события госпиталь имени Вишневского организовал для сотрудников большой праздник с концертом. Почетной гостьей торжества стала модель и исполнительница Оксана Федорова, которая выступила с песней «Bеsame mucho» и другими композициями.

— Преклоняюсь перед людьми, которые посвятили себя медицине. Настоящие герои, — написала звезда в Instagram, опубликовав видео и фото с мероприятия.

На кадрах знаменитость предстала в мерцающем платье на запах.

Поклонники оценили пост и написали множество комплиментов.

«Русская красавица и приятный человек»; «Вы такая красивая и очень талантливая»; «Шикарная Оксана, платье — фантастика», — оставили комментарии фолловеры.