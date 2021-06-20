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Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 июня

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 20 июня, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29-31 градус. В Подмосковье температура ожидается 26-31 градус тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе будет жарко. В городских условиях это ощущается как «духота» и «перегрев», резко понижается содержание кислорода в приземном слое воздуха (ниже климатической нормы на 15-17 единиц). Создаютсяусловия погодной гипоксии, при которых могут развиваться метеопатические реакции при сердечно-сосудистых нарушениях. Особенно уязвимы лица с ишемической болезнью сердца, перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, люди с эндокринными заболеваниями, особенно при несостоятельности механизмов термоадаптации.

Рекомендуется соблюдать назначенные врачом лечебные мероприятия, свести к минимуму пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим — это минеральная вода без газа, морсы, зеленый чай и травяные настойки.

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