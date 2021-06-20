Турист из Китая перечислил пять самых колоритных российских городов

Фото: vk.com/tovsp_kuzul_017

Турист из Китая, побывав в России, отметил, что в стране проживает более 200 национальностей и во многих регионах до сих пор сохраняются уникальная культура и язык, что сильно отличается от традиционных представлений о РФ. Он назвал пять самых колоритных российских городов.

Так, он отметил Кызыл — столицу Республики Тыва. Город расположен на юге Сибири и известен как родина хоомея. Хоомей — стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью. В Кызыле проживают около 110 тысяч человек, большинство людей до сих пор говорят на тувинском языке.

Китайский турист посчитал Кызыл специфичным городом, по его словам, попадая туда, кажется, что находишься где-то не в России. Традиционная культура играет важную роль в жизни тувинского народа. Они восхищаются героями народных эпосов, с почтением относятся к природе и старшему поколению. Традиционными религиями тувинцев являются буддизм и шаманизм, поэтому буддийские храмы можно встретить почти на каждом углу.

Также туриста впечатлил Дербент — один из старейших городов России, находящийся в Дагестане, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Он считается самым этнически разнообразным российским городом. Его население составляет 12,5 тысяч человек, при этом здесь проживают представители нескольких десятков национальностей. В Дербенте расположены шиитско-суннитские мечети, православные церкви и синагоги, что придает городу особый колорит.

Элиста — столица Республики Калмыкия, этот небольшой южный город является центром буддизма в России, а также известен как «город шахмат». Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который был построен в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе.

Город Грозный в Чечне тоже отличается особенным колоритом. Китаец отметил, что в настоящее время Грозный — это современный мегаполис, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети. В городе не приветствуется курение и запрещено употребление спиртного. В Грозном нет баров, ночных клубов, алкоголь продают только в одном ресторане. Развлекательными местами здесь являются футбольные поля, парки и театры.

Якутск называют одним из самых холодных городов на планете. Несмотря на суровые климатические условия, жители любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями. Зимой якуты носят специальные сапоги на меху — унты — и очень толстую одежду, чтобы избежать обморожения. Китаец в мессенджере WeChat отметил, что наружные стены городских зданий в Якутске окрашены в яркие цвета, что помогает людям распознавать дорогу в пургу и повышает настроение.