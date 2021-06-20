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Синоптик заявил, что аномальная жара продержится в Москве минимум неделю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик заявил, что аномальная жара продержится в Москве минимум неделю

Юлия Курганова

Город

Аномально жаркая погода до 35 градусов задержится в столице минимум до конца следующей недели. Температура будет рекордно высокой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары. В воскресенье, 20 июня, прогнозируется 30-32 градуса, в понедельник, 21 июня, — 31-33 градуса, а во вторник, 22 июня, — уже 33-35 градусов, и вот до субботы, 26 июня, температурный фон будет в диапазоне 29-35 градусов, — рассказал он.

Синоптик добавил, что такой температурный фон на 7-9 градусов выше нормы. По его словам, жара в Москве будет не только аномальной, но и рекордной. Рекорды можно ожидать каждый день, сообщает ТАСС.

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