Муж Бородиной не приехал на вечеринку в честь дня рождения ее дочери

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина устроила пышную вечеринку в честь 12-летия своей дочери Маруси. На мероприятии присутствовали звездные гости, однако муж Ксении, бизнесмен Курбан Омаров, на празднование не приехал.

День рождение дочери Бородиной было еще 10 июня. Совместное празднование пришлось отложить из-за того, что девочка была в летнем лагере. Но позже телеведущая устроила своей дочери веселую вечеринку с шарами в виде сердечек, фокусниками, танцами и многим другим. В качестве подарка Бородина вручила Марусе большого плюшевого медведя.

На празднике присутствовали и знаменитые гости. Например, были замечены Ольга Орлова и Дарья Пынзарь. Интересно, что супруг Бородиной на день рождения ее дочери не приехал. Все дело в том, что он отдыхает за границей в месте с сыном, передает Starhit.