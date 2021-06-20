Владимир Путин анонсировал введение единого базового оклада для медработников

Фото: Администрация президента РФ

В России введут новую модель оплаты труда медработников. Она предусматривает единый для всех регионов базовый оклад. Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства поздравил врачей с Днем медицинского работника и подчеркнул незаменимость их труда. По словам президента, такой труд должен оплачиваться «справедливо и достойно». В связи с этим в стране введут новую систему оплаты труда сотрудников здравоохранения.

— Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, — сказал президент.

Также Путин в диалоге с профессиональным медицинским сообществом отметил, что новую модель оплаты труда отладят и внедрят, передает РИА Новости.