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Жительница Красноярска прилюдно поставила чужого ребенка на колени
Фото: moscow-live

Жительница Красноярска прилюдно поставила чужого ребенка на колени

Илья Ашуров

Происшествия

В Красноярске женщина силой поставила чужого ребенка на колени и заставила его извиниться перед своим сыном. Следственный комитет проводит проверку по этому факту. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Внимание следователей к данному эпизоду привлек размещенный в Сети ролик. На нем видно, как в публичном месте женщина с применением физической силы ставит ребенка на колени. По ее мнению, мальчик обидел ее сына. Некоторые из очевидцев попытались заступиться за ребенка, но с ними затеял драку неизвестный мужчина, вероятно, сожитель этой женщины.

— По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального МВД, в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Она заявила, что ее сыну были нанесены телесные повреждения, сообщает РИА Новости.

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