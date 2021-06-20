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«Отстой лук!»: Стилист раскритиковал наряды Волочковой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Отстой лук!»: Стилист раскритиковал наряды Волочковой

Илья Ашуров

Общество

Балерина Анастасия Волочкова талантливая женщина, однако она не отличается утонченным вкусом. Такое мнение высказал стилист Александр Рогов в своем авторском шоу на YouTube.

Модный критик устроил детальный разбор гардероба экс-балерины. По его словам, наряды девушки часто довольно нескромные. Это не соответствует образу «особы благородных кровей», которому она старается подражать.

Особое внимание Рогов уделил внешнему виду Волочковой на фотографии, сделанной на фоне Большого театра. На ней девушка позирует в шубе и длинном платье со шлейфом.

— «Отстой лук!» Ну платье в пол, ну шуба — тьфу! Даже если она идет на концерт в Большой, то зачем она идет так? Платье дурацкое! Зачем платье со шлейфом надевать, если не ты выступаешь на сцене? — возмутился стилист.

«Отстой лук!»: Стилист раскритиковал наряды ВолочковойФото: Instagram / volochkova_art

В заключение Рогов отметил, что Волочкова не претендует на звание главной модницы страны, а потому в своих «странных» нарядах она выглядит вполне органично.

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