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Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации
Фото: Ольга Макарова

Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

Павел Гриднев

Общество

Академик РАН, глава Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян. Так главный детский онкогематолог страны прокомментировал выступление Владимира Путина на XX съезде «Единой России».

— Владимир Путин нацелил партию «Единая Россия» и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре имени Д. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни, — подчеркнул Александр Румянцев.

Владимир Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Глава государства призвал уже в текущем году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года и выделить на ее реализацию не менее 100 миллиардов рублей.

По словам президента, последствия COVID-19 для организма до сих пор не изучены. Реабилитация должна помочь восстановиться людям, перенесшим коронавирус. Путин при этом призвал граждан активнее вакцинироваться.

— Прививаться лучше, чем болеть, — отметил президент.

Владимир Путин также поблагодарил врачей, боровшихся с эпидемией COVID-19, и поздравил их с Днем медика, который в России отмечается 20 июня.

здоровьепериод реабилитациилечение и реабилитация
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