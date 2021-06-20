Тележурналист Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Советский и российский тележурналист, генеральный директор «Общественного телевидения России» (ОТР) Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила пресс-служба «ОТР».

— Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни, — говорится в сообщении.

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице. Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.

Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».