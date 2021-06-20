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Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми
Фото с сайта duma.gov.ru

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко принял участие в ХХ съезде партии «Единая Россия».

— В основу предвыборной программы партии легло послание президента Федеральному Собранию. Выступление Владимира Путина на съезде подтвердило правильность выбранного вектора. В центре внимания оказался гражданин с его нуждами, проблемами и закономерным желанием жить комфортно. Поэтому партийные предвыборные инициативы направлены на поддержку семей с детьми, реализацию программ молодежной занятости и льготной ипотеки и развитие системы здравоохранения. Это главные программные приоритеты, — отметил Романенко.

Депутат добавил, что у него также есть предложения, отражающие партийные ориентиры: инициативы о дополнительном декретном отпуске по уходу за внуками для работающих пенсионеров и сертификаты на первое трудоустройство для выпускников вузов и ссузов.

Кандидатуру героя России Романа Романенко партия выдвинула и утвердила в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу VIII созыва по 210 (Чертановскому) избирательному округу Москвы.

Съезд «Единой России» дал старт избирательной кампании в нижнюю палату парламента. Партия определила перед своими кандидатами задачи, которые планирует реализовать в следующем созыве Государственной думы.

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