Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

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Академик РАН, глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян. Так главный детский онкогематолог страны прокомментировал выступление Владимира Путина на XX съезде «Единой России».

— Владимир Путин нацелил партию «Единая Россия» и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация наряду с профилактикой и лечением является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре им. Д. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни, — подчеркнул Александр Румянцев.

Владимир Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Глава государства призвал уже в текущем году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года и выделить на ее реализацию не менее 100 млрд рублей.

По словам президента, последствия COVID-19 для организма до сих пор не изучены. Реабилитация должна помочь восстановиться людям, перенесшим коронавирус. Путин при этом призвал граждан активнее вакцинироваться. «Прививаться лучше, чем болеть», — отметил президент.

Владимир Путин также поблагодарил врачей, боровшихся с эпидемией COVID-19, и поздравил их с Днем медика, который в России отмечается 20 июня.