Тимофей Баженов предложил принятие новых законов в сфере защиты экологии

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19 мая лидер общественного движения Тимофей Баженов принял участие в двадцатом съезде партии и предложил будущим депутатам увеличить объемы компенсационного лесовосстановления в два раза.

Прокомментировав обновленный список претендентов на депутатские мандаты от партии, тележурналист Баженов сказал, что в кадровом составе кандидатов от «Единой России» произошли качественные изменения. Это должно самым позитивным образом сказаться на принятии чрезвычайно нужных и важных законопроектов об охране окружающей среды.

— Стране требуется увеличение штрафов за незаконные свалки в 10 раз и принятие закона о компенсационном восстановлении лесов за счет доходов лесной промышленности и конфискации нелегальных доходов от незаконной вырубки. Штраф должен быть не меньше суммы ущерба. Эта инициатива — логическое продолжение решения президента о запрете вывоза из России необработанной и грубо обработанной древесины, ― убежден кандидат в депутаты Госдумы Тимофей Баженов.

Также Баженов заявил о важности участия в 20-м съезде президента страны Владимира Владимировича Путина. По его словам, «Единая Россия» зародилась как президентская партия. Она сохраняет за собой этот статус на протяжении всей своей истории. А на парламентское большинство опирается лидер страны для принятия важных государственных решений, в том числе в природоохранной сфере, которая является одним из приоритетов партии.

Тимофей Баженов добавил, что для него делегаты съезда «Единой России» — это новая команда, которая может принести реальные изменения в жизнь москвичей.

— Вижу, что решение большого ряда обозначенных мной экологических проблем лежит на законодательном уровне и требует гарантированной поддержки со стороны «партии большинства» в Государственной думе, ― сказал в заключение своего выступления перед соратниками Тимофей Баженов.

В ходе майского предварительного голосования самого тележурналиста поддержала тридцать одна тысяча москвичей. Это лучший результат среди всех участников голосования в столице. Помимо ужесточения наказания за правонарушения в сфере экологии, Тимофей Баженов настаивает на 10-летнем моратории изменения площади лесопарков Москвы.