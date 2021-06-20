Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Лысенко

Фото: Первый канал

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста Анатолия Лысенко, умершего в воскресенье, 20 июня, после продолжительной болезни.

Глава столицы отправил телеграмму, в которой подчеркиваются многочисленные заслуги журналиста.

— Талант и новаторство, интеллигентность и целеустремленность, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Анатолию Григорьевичу придать новый, живой формат молодежному вещанию, сделать ТВ участником масштабных перемен в обществе и стране, — говорится в ней.

Также Сергей Собянин отметил, что Лысенко много сил вложил в развитие Общественного телевидения России (ОТР) и память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, близких и учеников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице (город на Украине — прим. «ВМ»). Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.

Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».