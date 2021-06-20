Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким умершего тележурналиста Анатолия Лысенко. Также он отметил, что тот внес огромный вклад в развитие отечественного медиапространства и благодаря ему в России появились общественно-политические программы Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщают в пресс-службе кабмина.

— Анатолий Лысенко внес огромный вклад в создание отечественного медиапространства, стоял у истоков телекомпании ВГТРК и телеканала «ТВ Центр». Благодаря ему появился новый формат — общественно-политических программ, которые стали символом перестройки. В эфир вышли многие замечательные передачи, которые являются «золотым фондом телевещания», — сказал премьер-министр.

Также он отметил, что ОТР под руководством Лысенко отличался уникальным стилем и оригинальной подачей информации, из-за которых канал приобрел преданную аудиторию, сообщает РИА Новости.

— Человек светлый, жизнерадостный, неординарный, Анатолий Григорьевич Лысенко обладал особой энергией, которой хватало на всех, семью, друзей, коллег, учеников. Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах, — резюмировал Мишустин.

Анатолий Лысенко умер 20 июня на 85 году жизни после продолжительной болезни.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице (город на Украине — прим. «ВМ»). Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.

Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».