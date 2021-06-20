Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург рассказал, что при вакцинации беременных антитела получат и дети

Михаил Алимов

Общество
Гинцбург рассказал, что при вакцинации беременных антитела получат и дети
Фото: Pexels

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при вакцинации беременных антитела матери передадутся и ребенку. Об этом он сообщил в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

— Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать и новорожденных в результате грудного вскармливания, — отметил специалист.

Ранее Гинцбург предупредил, что следует воздержаться от чрезмерной активности после вакцинированная.

Читайте также:
Александр Гинцбургбеременностьвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте