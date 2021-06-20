Гинцбург рассказал, что при вакцинации беременных антитела получат и дети

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при вакцинации беременных антитела матери передадутся и ребенку. Об этом он сообщил в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

— Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать и новорожденных в результате грудного вскармливания, — отметил специалист.

Ранее Гинцбург предупредил, что следует воздержаться от чрезмерной активности после вакцинированная.