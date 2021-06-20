Гинцбург предупредил об опасности чрезмерной активности после вакцинации

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вызванный длительными физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от коронавируса.

— Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются, — предупредил он.

Ученый также пояснил, что дефицит глюкозы в крови, который будет вызван спортом, запустит механизмы, ограничивающие потребление глюкозы. А без нее клетки головного мозга не проживут, отметил Гинцбург, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обязательную вакцинацию от коронавируса для людей из групп риска ввели в Москве, Подмосковье, Кемерове, Туле и на Сахалине. Она подчеркнула, что меры, направленные на снижение рисков распространения COVID-19, являются актуальными и для нового штамма.