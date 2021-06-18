Обязательную вакцинацию для людей из групп риска ввели в Туле

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Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей из групп риска ввели в Туле. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 18 июня.

Она пояснила, что обязательную вакцинацию для групп риска ввели в Москве, Подмосковье, Кемерове и на Сахалине. С 18 июня данный инструмент введен в Туле, отметила Попова.

По ее словам, появление в России нового штамма коронавируса не влияет на эпидемиологический процесс. COVID-19 продолжает распространяться воздушно-капельным путем, а инфекция остается респираторной, отметила Попова.

Она подчеркнула, что меры, направленные на снижение рисков распространения коронавируса, являются актуальными и для нового штамма, пишет РИА Новости.