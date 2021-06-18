Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Обязательную вакцинацию для людей из групп риска ввели в Туле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обязательную вакцинацию для людей из групп риска ввели в Туле

Анастасия Волоснова

Общество

Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей из групп риска ввели в Туле. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 18 июня.

Она пояснила, что обязательную вакцинацию для групп риска ввели в Москве, Подмосковье, Кемерове и на Сахалине. С 18 июня данный инструмент введен в Туле, отметила Попова.

По ее словам, появление в России нового штамма коронавируса не влияет на эпидемиологический процесс. COVID-19 продолжает распространяться воздушно-капельным путем, а инфекция остается респираторной, отметила Попова.

Она подчеркнула, что меры, направленные на снижение рисков распространения коронавируса, являются актуальными и для нового штамма, пишет РИА Новости.

Читайте также:
коронавируспандемиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте