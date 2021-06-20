Привитые от COVID-19 туристы смогут прилетать в Израиль с 1 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке прибывать в Израиль с 1 июля. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщило министерство иностранных дел страны.

— Как сообщила министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин опубликуют дополнительно, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле, при этом первые 40 организованных групп туристов, которые прошли вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут въехать в страну 23 мая.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.