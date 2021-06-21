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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: pixabay.com

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали четырнадцать рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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